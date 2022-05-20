Братья Капрановы объявили, что Украина обскакала Россию по вышиванкам

20.05.2022  10:47 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Вышиванка стала символом отказа от русской культуры и принадлежности к России – те, кто носят эту одежду, таким образом демонстрируют, что не являются русскими.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявили писатели-близнецы, боевики неонацистского полка «Азов» Дмитрий и Виталий Капрановы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вышиванка стала символом отказа от русской культуры и принадлежности к России – те, кто...

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«Когда ты надеваешь сорочку, то ты подчеркиваешь, что ты не русский, ты подчеркиваешь, что ты другой, что ты сам по себе и таким образом ты входишь в конфликт с имперской идеологией. И это не какая-то философия – это бытовая вещь, которую каждый из них ощущает. Потому это вызывает такую агрессию», – заявил Дмитрий Капранов.

Его брат Виталий посчитал, что если у русских нет единого на всю страну образца вышиванки, это означает, что у них нет и единой культуры.

«Поскольку нет никакой общей культуры русского народа, русские так называемые состоят из национальных многих культур, у которых, у каждого своя вышиванка, то это неуспех косоворотки, в принципе, и задало.

Потому что есть свои органичные, достаточно хорошо вышитые, особенно у каких-то чувашей или бурятов есть очень хорошие и укорененные узорами и кроем элементы национальной одежды, но создать одну на всех русскую народную как культуру, так и вышиванку им не удалось», – сказал Виталий Капранов..

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