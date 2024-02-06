«Братья-китайцы» продают Украине комплектующие для БПЛА в разы дешевле, чем России – бизнесмен

Анатолий Лапин.  
06.02.2024 17:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Китай в несколько раз дешевле продает комплектующие для беспилотников, завышая цены на них же для России.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил генеральный директор ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимир Боглаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай в несколько раз дешевле продает комплектующие для беспилотников, завышая цены на них же...

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По мнению Боглаева, это происходит потому, что Китай уверен – Россия купит по любой цене.

«Давайте так: две страны Украина и Россия. Я немножко понимаю, как сейчас устроено микропроизводство, я по-другому сказать не могу, производство беспилотных аппаратов с той и другой стороны. И та, и другая сторона полностью комплектуется из китайских комплектующих. Есть только одна разница там и здесь – украинская комплектация стоит, одна и та же, примерно в 3-4 раза дешевле. Не потому, что они дешевле покупают – потому что Китай, понимая, что с нас можно взять больше, продает нам дороже в 3-4 раза. Потому что он знает, что мы заплатим.

То есть, мы платим, по сути дела, обеспечивая масштаб производства китайских всех этих моментов, тем самым удешевляя продукцию для военного сборочного производства БПЛА на Украине. И если мы пытаемся сказать: «Ребята, братья-китайцы, союзники наши невероятные, а что же вы так поступаете, давайте уровняем шансы». Нам говорят: «Не-не-не, у нас санкции, мы вам сейчас вообще перекроем и микросхемы, и процессоры, и двигатели». «О, нет, ладно, в четыре раза, даже можно в пять», – возмущен Боглаев.

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