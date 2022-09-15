Братья навек: Эрдоган заверил Алиева в военной поддержке, чтобы додавить Армению

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и пообещал помощь в конфликте против Армении.

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

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В ходе телефонного разговора Эрдоган выразил свою поддержку Азербайджану. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что «Турция всегда с братским Азербайджаном» и осудила действия Армении, обвинив ее в несоблюдении договоренностей.

«Армения не выполняет договоренности. Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути! На фоне последних событий на Южном Кавказе снова громко заявляю всему миру: Турция поддерживала и продолжит поддерживать братьев в Азербайджане!», – подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, 13 сентября в 00:05 армия Азербайджана начала интенсивный обстрел армянских позиций с применением артиллерии, боевых беспилотников и крупнокалиберных орудий в направлении Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Они также предпринимали попытки продвинуться на территорию Армении, но были вынуждены отступить ответным огнем.

Наблюдатели в России расценивают эти события, как попытку открыть второй фронт для РФ на южном Кавказе с целью вытеснения Москвы из региона и усиления давления на Кремль по украинскому вопросу.

“Возобновление военных действий мной было спрогнозировано вскоре после “заморозки” военных действий при посредничестве РФ (и при нажиме Ирана). Армения не выполнила большинство принятых на себя обязательств (что неудивительно, поскольку они наносят прямой ущерб ее суверенитету) и Азербайджан (т.е. Турция) будет “дожимать” Пашиняна до выполнения условий предыдущей капитуляции (дополняя ее – по мере затраченных усилий – дополнительными опциями). РФ помешать этому СЕЙЧАС не в состоянии, поскольку «по уши» увязла в военном конфликте на Украине, протекающем, вдобавок, крайне неудачно и требующем привлечения всех свободных сил (которых все равно не хватает). Больше никто в т.н. ОДКБ защищать Армению не будет ,поскольку: а) не в состоянии, б) не больно-то и хотелось», – пишет венный аналитик и бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков.

По мнению Стрелкова, удастся ли турецко-азербайджанской коалиции окончательно победить Армению, зависит почти исключительно от позиции Ирана, точнее от того – будет ли готова армия Ирана решительно вступиться за армян.

«А вот по данному поводу не считаю себя компетентным прогнозировать что-либо», – резюмирует Стрелков.