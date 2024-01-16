Братья-славяне объединятся и сравняют с землей Западную Европу – словацкий политик

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Европейский союз превратился в вассала США, поддерживая войну на Украине. Настало время начать мирные переговоры, но без участия США – в противном случае братья-славяне обединятся и сравняют с землей Западную Европу.

Об этом, выступая в Европарламенте на дебатах по поддержке Украины, заявил член ЕП от Словакии Мирослав Радаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно прекратить поддерживать убийство славян. Если этого не прекратить, то мы, славяне, объединимся – брат с братом, а я считаю, что мы объединимся, – и сравняем Западную Европу с землей. Уверен, что никто здесь этого не хочет. Война на Украине – это проблема Соединенных Штатов Америки, это их интересы, Европейский союз превратился в вассала США. Мы должны начать мирные переговоры, но без участия американцев, должны остановить это убийство», – заявил Радаковский.