Браудер нахваливает поставки британцами оружия Украине, но опасается победы Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правительство Великобритании «варит Украину, как лягушку на медленном огне».

Об этом американский финансист-аферист Уильям Браудер заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые звонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Британское правительство действует поступательно шаг за шагом. Но они очень хорошо себя проявили в военной части. Полагаю, что в военном аспекте действовать лучше они просто не могли. Думаю, что причина принятия решения о поставках Ф-16 и причина, по которой поставляется дальнобойная артиллерия, заключается в том, что британское правительство приложило к этому много усилий. На их фоне действия других выглядят совсем иначе. Это как медленно варить лягушку, постепенно увеличивая температуру воды в кастрюле. И в конце концов Украина получает всё», – сказал Браудер.

При этом британское правительство, по его словам, предпочитает скрывать объемы своей помощи Украине даже от союзников.

«В Великобритании мы встречались с правительством, и они очень осторожны. Они придерживаются такого мнения: если мы сейчас это сделаем, то, что будет дальше. Отвернутся ли от нас все другие страны, перестанут ли хранить свои деньги в наших валютах», – сказал Браудер.

Он опасается, что ситуация изменится, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

«Самый большой риск для нужд фронта — это ноябрь 2024, если Трамп победит на выборах. Это станет проблемой для всех, не только для Украины. Остается только надеяться, что этого не произойдет», – сказал Браудер.

Напомним, что Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов на сумму четыре миллиарда рублей и приговорил его к 9 годам лишения свободы заочно.