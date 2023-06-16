Браудер нахваливает поставки британцами оружия Украине, но опасается победы Трампа

Елена Острякова.  
16.06.2023 09:57
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Правительство Великобритании «варит Украину, как лягушку на медленном огне».

Об этом американский финансист-аферист Уильям Браудер заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые звонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Британское правительство действует поступательно шаг за шагом. Но они очень хорошо себя проявили в военной части. Полагаю, что в военном аспекте действовать лучше они просто не могли. Думаю, что причина принятия решения о поставках Ф-16 и причина, по которой поставляется дальнобойная артиллерия, заключается в том, что британское правительство приложило к этому много усилий.

На их фоне действия других выглядят совсем иначе. Это как медленно варить лягушку, постепенно увеличивая температуру воды в кастрюле. И в конце концов Украина получает всё», – сказал Браудер.

При этом британское правительство, по его словам, предпочитает скрывать объемы своей помощи Украине даже от союзников.

«В Великобритании мы встречались с правительством, и они очень осторожны. Они придерживаются такого мнения: если мы сейчас это сделаем, то, что будет дальше. Отвернутся ли от нас все другие страны, перестанут ли хранить свои деньги в наших валютах», – сказал Браудер.

Он опасается, что ситуация изменится, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

«Самый большой риск для нужд фронта — это ноябрь 2024, если Трамп победит на выборах. Это станет проблемой для всех, не только для Украины. Остается только надеяться, что этого не произойдет», – сказал Браудер.

Напомним, что Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов на сумму четыре миллиарда рублей и приговорил его к 9 годам лишения свободы заочно.

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