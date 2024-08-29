«Бразильцы – это не Шольц, здесь «ливерная колбаса» не прокатит» – посол Мельник пожаловался на угрозы

Посол Украины в Бразилии, скандальный дипломат и почитатель Бандеры Андрей Мельник, не может говорить в адрес бразильского руководства того, что позволял себе высказывать в отношении немцев во время своего пребывания на этой должности в Германии.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, в Бразилии мы тоже работаем… и через «Твиттер», однако там приходится всё делать иным способом. Потому что, если немцы люди деликатные, у них на определённых этапах не было возможности очерчивать тебе красные линии, то бразильцы это делают, поверьте мне, очень жёстко и брутально, и прямо в лицо. И я даже скажу – с угрозами. Это то, что я чувствую в Бразилии, это всё не по-детски. Прямо говорят на уровне руководства МИД – то, что вы делаете в «Твиттере», нам это не нравится, вы не должны этого делать. Можно игнорировать, но тогда тебе прямым текстом говорят: ну, вы же понимаете, что будет потом для вас? И я это понимаю», – рассказал Мельник.

«Поэтому, да, мы работаем, но методы немного другие, чем в Германии. Потому что, если прямым текстом говорят, что не делайте так, понятно, что ищешь другие методы. Эту грань перейти можно, но если это произойдёт, то ты вообще потеряешь какой-либо шанс что-то сделать. И поэтому ты должен искать какую-то серединку», – пожаловался посол.