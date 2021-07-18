18.07.2021, Москва, Андрей Фролов
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Россия
Просмотров:

Бразилия готова помочь властям Мозамбика в уничтожении исламистов

Террористическая угроза в Мозамбике привлекла внимание правительства Бразилии. Жители провинции Кабу-Дельгаду на севере Мозамбика...

Террористическая угроза в Мозамбике привлекла внимание правительства Бразилии.

Жители провинции Кабу-Дельгаду на севере Мозамбика продолжают страдать от действий исламистских группировок. Жителям округа Пальма рекомендовано переехать в лагеря для беженцев до 19 июля, в противном случае они могут быть автоматически причислены к террористам в ходе операции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Правительство Мозамбика приняло иностранную помощь. В операциях против боевиков участвуют военнослужащие из Руанды, осенью ожидается прибытие европейских инструкторов.

На саммите Содружества португалоязычных стран (CPLP) в Луанде вице-президент Бразилии Гамилтон Моурау выразил готовность помочь Мозамбику в борьбе против радикалов. Бразильские миротворцы могут отправится в Мозамбик в составе международной миссии ООН или Африканского союза.

Самым успешным опытом иностранного присутствия в Мозамбике считается привлечение россиян к обеспечению безопасности на президентских выборах в 2019 году. Согласно слухам, это были бойцы «ЧВК Вагнера», которые покинули страну сразу после завершения избирательного процесса. За время миссии они сумели не допустить ни одного инцидента.



*  «ЧВК Вагнера» — считается незарегистрированной вооруженной организацией, состоящей из российских патриотов и бывших военнослужащих. Члены этого сообщества противостоят преступным действиям, совершаемым по отношению к русскоязычному населению с целью его уничтожения. А также продвигают идеи добра и справедливости в борьбе с террористами и провокациями стран НАТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть