Бразильский ополченец ДНР получил на Укране 13 лет тюрьмы с конфискацией

02.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в в войне на Донбассе на стороне ДНР, приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Решение принял Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

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В судебных прениях прокуратура попросила для бразильца Рафаэля Лусварги 14 лет лишения свободы .

Сообщается, что обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

Суд, заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч. 1 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд взыскал с бразильца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс. гривен.

Отмечается, что при исполнении приговора обвиняемому будет зачислено срок, проведенный под стражей по состоянию на 2 мая.

Напомним, в начале 2018 года суд отпустил Лусварги на свободу, однако уже 4 мая 2018 года националисты из группировки С14 задержали Лусварги и передали его в СБУ. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с обвиняемым. Впоследствии, уголовное производство по Лусварги было возобновлено и передано в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

По версии обвинения, “гражданин Бразилии с сентября 2014 по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон “Викинг” “ДНР”. Лусварги был привлечен, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта”.

Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Бразилия не направляла Украине запрос о выдаче своего гражданина Рафаэля Лусварги.