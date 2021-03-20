Бред Байдена поставит мир перед угрозой ядерной войны

20.03.2021, Москва, Игорь Прасолов

Политика президента США Джо Байдена угрожает мировой безопасности, уверены аргентинские СМИ.

В эфире программы «Good Morning America» телеканала АВС новый президент США Джо Байден раскритиковал политику главы России Владимира Путина. Он позволил себе резкие высказывания в адрес российского лидера и обвинил Москву в попытках «подорвать выборы в 2020 году». Тон выступления был довольно резким.

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Мировая пресса живо отреагировала на заявление американского лидера. Аргентинское СМИ Página12 напоминает, что у Байдена и до этого были инциденты, где он не блистал способностью к мировой дипломатии. Ранее он написал статью о том, что будет делать, если окажется в Белом доме. В ней Байден сыпал оскорблениями и обещал вернуть Америке то господство, от которого отказался его предшественник Дональд Трамп.

«Бред Байдена чрезвычайно опасен. Он отражает настроения, господствующие в команде секретарей и советников, входящих и в его правительство, и в правительство Трампа, и Обамы, и их предшественников. Это наглядное проявление государственной идеологии империи, с обновленной враждебностью, направленной сегодня против России и Китай», — пишет аргентинское издание.

Журналисты уверены, что Байден может поставить под угрозу безопасность всего мира, поскольку военно-промышленно-финансовый комплекс нуждается в войне. Они указали на тот факт, что в современном мире не может быть господства только одной страны, как этого хочет Байден. Эти времена уже ушли и нынешнее распределение экономической, технологической, политической и военной власти в мире делиться еще на Россию, Китай, Европу и тд.

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что бред Байдена может поставить мир под угрозу ядерной катастрофы.

«Даже в Аргентине уже понятно, что восстановить гегемонию США невозможно и бред Байдена чрезвычайно опасен. И понятно, чем этот бред опасен – угрозой ядерной катастрофы. Новый президент США воспринимает почему-то Россию прежде всего в логике конфронтации и военного противостояния. Но даже в этом контексте мы сегодня – это не только танки до горизонта и самый большой в мире ядерный арсенал, но и «Калибры» и «ЧВК Вагнера». А новыми инструментами США воевать не умеют или делают это хуже, чем они думают», — уверен Бредихин.

Эксперт отметил, что Россию в мире уже воспринимают как страну, которая подарила людям вакцину. Россия снова зарабатывает невоенную репутацию в постпандемийном мире.

«А от ветерана американской политики это, по-моему, ускользает. И плохо, что не только же от него, а и от той команды, которая сегодня эксплуатирует старика», — заключил Бредихин.