Бред Резникова свидетельствует об окончательном отказе Киева от Донбасса – Погребинский

03.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинская сторона ведёт сознательную политику отказа от Донбасса.

Продолжая настаивать на том, что выборы в ЛДНР могут пройти только после передачи контроля над границей с РФ, в Киеве прекрасно понимают, что этого не произойдет никогда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинскую сторону сейчас никак переубедить невозможно, это полностью мотивированная позиция США, украинская тема полностью монополизирована демократами и фактически офис Трампа никакого влияния на это не имеет, но, возможно, когда приедет новый посол, он скорее трампист, может быть, будет какая-то скорректированная позиция.

Пока позиция полностью старая и она определяется тем, что нужно держать статус-кво, ни в коем случае не соглашаться на проведение выборов до тех пор, пока не будет передана граница, понимая прекрасно, что этого не будет никогда, от слова совсем», – заявил Погребинский.

«Высказали такой аргумент, что под дулами автоматов – я даже сейчас исключаю тему о том, что там действительно может быть много представителей ОБСЕ, других международных организаций, ООН – не в этом дело. Я хочу привести пример Турецкой Республики Северного Кипра, который не признан никем, кроме Турции.

Это непризнанное государство, они там регулярно проводят выборы, и Евросоюз признаёт победителей этих выборов, представителей общины турок на этом острове. Они признают их, считают легитимными, и они участвуют в различных европейско-турецко-кипрских переговорах», – рассказал эксперт.

«Сегодня, когда там (в ЛДНР – ред.) ситуацию контролируют те люди, которые контролируют, а наши не хотят с ними разговаривать, хотя фактически в Контактной группе какие-то разговоры проходят, то есть, это всё изображения активности по факту элементарного отказа от Донбасса. Неслучайно говорят о каком-то там варианте «В», «С» и так далее.

Я очень не хотел бы, чтобы мы остались без Донбасса, а для того, чтобы мы остались с Донбассом, для этого надо идти на какой-то компромисс, «с чёртом разговаривать», как говорил Зеленский, когда шёл на президентскую должность, вести переговоры и сохранить шанс реинтеграции Донбасса.

А когда наш этот парень, который отвечает за реинтеграцию (вице-премьер Алексей Резников – ред.) говорит всякий бред, как с таким человеком можно надеяться, что будут какие-то шаги по реинтеграции?» – добавил Михаил Погребинский.