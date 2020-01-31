Брексит состоялся. Что дальше?

31.01.2020, Лондон, Александр Ростовцев

Всё, дождались! Брексит, вокруг которого ломались копья и шли ожесточённые дебаты последние четыре года, стал неизбежным, как гибель глобальной системы капитализма.

Королева Великобритании, в просторечии Баба Лиза, 23 января утвердила своей подписью окончательный документ – «билль о Брексите», согласно которому Великобритания выходит из состава Евросоюза уже 31 января 2020 года, ранее согласованный с Евросоветом, Еврокомиссей и одобренный палатой лордов.

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Судя по обзорам европейской прессы, развязка истории с Брекситом обрадовала даже еврочиновников с евродепутатами, ранее вставлявших палки процессу развода. По-видимому, внутрисемейные скандалы и раздел имущества так надоели всем участникам, что в Европарламенте депутаты поддержали объявление результатов голосования общей радостной песней.

евродепутаты исполнили радостную песню в честь ратификации Брексита

Ещё не улажены такие важные детали, как новые торговые соглашения между бывшими родственниками, но то, что Великобритания отныне – отрезанный ломоть «единой европейской семьи» – свершившийся факт.

Впрочем, Брексит, по обоюдному соглашению сторон, – процесс не одномоментный и представляет собой постепенное отрубание хвоста собаке: со дня ратификации начинается обратный отсчёт – переходный период сроком в 11 месяцев, в течение которого Великобритания станет играть роль как бы полноправного члена ЕС, постепенно сворачивая ненужную более деятельность на материке и стараясь сохранить по-максимуму на будущее полезные связи.

в последний раз

Уже объявлено имя чиновника, назначенного послом Великобритании в Евросоюзе. Им стал карьерный дипломат Тим Барроу, до этого возглавлявший дипмиссию Соединённого Королевства в России и на Украине. Повезло мужику. Для 72-х евродепутатов от Великобритании дата 31 января – чёрный день календаря, связанная с потерей хорошо оплачиваемой и не слишком пыльной работы.

новый посол Великобритании в ЕС

Теперь, стало быть, «евросемейка» сократится до 27 участников. Уходит богатенький родственник, предоставляя остающимся кормильцам вытирать носы бедным троюродным кузенам и кузинам из Восточной Европы. Оскудевает рука дающего.

Кстати, на освободившееся, но ещё не остывшее место Великобритании снова просится Украина. Президент Вовочка Зеленский лишний раз подтвердил квалификацию клоуна, предложив ЕС взять в приживалки возглавляемое им государственное недоразумение, не понимая, насколько нелепо и смешно это прозвучало.

Замена выходит уж больно неравноценная: Великобритания, при всех своих проблемах и малой симпатичности, государство небедное и влиятельное, всё ещё сохраняющее атрибуты «мастерской Европы», в котором майданные путчи просто немыслимы.

К тому же, весь срок своего пребывания в ЕС, Великобритания находилась в тройке главных доноров организации, тогда как Украина давным-давно превратилась в назойливую побирушку, претендующую на собственный кусок сокращающегося, как шагреневая кожа, европейского пирога.

Эдак, если привечать всех нахлебников в «общеевропейском доме», то Прибалтике, Польше и другим бедным родственникам придётся потуже затянуть пояса: «много народу – мало кислороду».

развод, игрушки пополам

Впрочем, эксперты предрекают, что Великобританию в одиночном плавании тоже ждут штормы и общий дефицит «кислорода».

И не только из-за неурегулированного торгового соглашения с ЕС, оставленного «на потом», как лечение больного зуба.

Всё чаще и громче звучат голоса Шотландии и Северной Ирландии, готовых превратить Соединённое Королевство в Разъединённое Королевство.

Шотландия будет добиваться повторного референдума о государственном суверенитете. Но ещё активнее, чем шотландцы, хотят покинуть Великобританию жители Северной Ирландии, от Брексита получающие одни сплошные границы вокруг себя и ничего хорошего от этого не ожидающие.

Единственным выходом для себя североирландцы видят объединение с Ирландской Республикой, даже не думающей покидать ЕС.

Тори понимают всю глубину катастрофы, если королевство покинут Шотландия и Северная Ирландия, и намерены этому воспрепятствовать, заявляя, что никаких референдумов об отделении больше не будет. Грабли, однако, в том, что заявить об этом проще, чем выполнить.

Впрочем, по утверждению специалистов, без Великобритании, экономики Северной Ирландии и Шотландии нежизнеспособны. Тем не менее, с выходом из Европейского таможенного союза и с обнулением дотаций из ЕС, благосостояние жителей этих территорий заметно ухудшится, что не пойдёт на пользу внутренней стабильности Соединённого Королевства.

Отмечается, что стабильность и единство Великобритании может обеспечить процветание и повышенные стандарты жизни всех четырёх её субъектов, однако королевство не смогло добиться высоких экономических показателей в составе ЕС, а с разрывом финансово-экономических связей после Брексита «британское чудо» выглядит натуральной утопией. Пока что британская экономика только теряет.

Впрочем, консерваторы уже потирают руки, планируя ввести собственный санкционный режим, независимый от Евросоюза. Лондону не терпится блокировать, арестовывать и конфисковывать активы физических лиц, подозреваемых в «нарушении прав человека и помощи тоталитарным режимам». Что, кстати, подтверждает мнение некоторых наблюдателей, считающих Брексит скорее политической хотелкой британских элит, нежели экономической.

Об этом 10 января сообщила газета Financial Times.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что вскоре после ратификации Брексит, британским правительством будет составлен список лиц, чьи активы в Британии будут заморожены. Усилия в этом направлении, по его словам, будут координироваться с правительствами США и Канады.

Ожидается, что верхние строчки чёрного списка «незалежной» Великобритании займут граждане России, Ливии и КНДР, а также представители Саудовской Аравии, причастные к убийству журналиста Джамаля Хашокджи.

Таким образом, руководству Альфа-Капитала, олигарху Абрамовичу и прочим делягам, обустраивающих для себя и своих потомков «тихую гавань» после отхода от дел «в этой стране», совсем скоро небо может показаться с овчинку, раз уж они до сих пор не прислушались к доброму совету «вкладывайте деньги в Россию, чтобы потом не было мучительно больно».

Наблюдая за этим балаганом, создаётся впечатление, что весь сыр-бор вокруг Брексита затеян британской элитой из острой ностальгии по имперским временам, когда Британия была владычицей морей, над её владениями не заходило красно солнышко, в метрополию вереницами шли корабли с «отжатым» добром из колоний, а фунт стерлингов был самым желанным дензнаком в мире.

Конечно, тори не назовёшь совсем уж безбашенными романтиками «старых добрых традиций», поскольку Англичанке давно написано на роду играть роль американского пуделя. И, видимо, с этим неизбежным злом они готовы мириться, не желая более плясать под дудку Евросоюза, который, по сути, есть Pax Germanica.

Как говаривал один мелкий, но довольно состоятельный средневековый дофин, попавший в сложное положение (он был вассалом крупного монарха, но его при этом хотели сделать своим данником и другие претенденты), «у меня гнётся только одно колено».

После двух мировых войн, многое потеряв и уступив роль мирового гегемона более амбициозной и богатой Америке, Великобритания, тем не менее, долго сохраняла умение интриговать и стравливать государства, надеясь когда-нибудь вновь занять место «царя горы». Фултонская речь Черчилля, давшая начало холодной войне, тому хорошее свидетельство.

Но то был Черчилль. В наше время Великобританию возглавляют совсем уже карикатурные фигуры, вроде Терезы Мэй и Бориса Джонсона, едва тянущие по значимости на окурок сигары сэра Уинстона.

Они ещё способны «отжимать бабло» у плохих иностранцев и устраивать шитые белыми нитками провокации с «новичком», но едва ли способны удержать штурвал Британии в бурном море свободного плаванья, и, тем более, достигнуть желаемого процветания.