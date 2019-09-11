11.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Пропаганда, Украина
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Брендом Украины и Чернобыльской зоны будет заниматься одно пиар-агентство

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения подписало меморандум о сотрудничестве с креативным агентством «Банда», которое разработало бренд «Ukraine Now», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения.

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Целью меморандума является совместное сотрудничество над созданием положительного восприятия бренда «Чернобыль» среди широкой общественности.

«Объединив наши усилия, мы сможем усилить информационную стратегию агентства и показать Зону отчуждения не только как туристическую локацию, но и как уникальную научную площадку под открытым небом», — сообщил глава агентства по управлению Чернобыльской зоной Виталий Петрук.

В агентстве «Банда» отмечают, что будут работать над созданием образа, который будет концентрироваться не на истории Чернобыльской зоны, а «над тем, что там происходит сейчас».

«Креативное агентство “Банда” присоединится к разработке бренд-стратегии для Чернобыльской зоны, созданию визуальной стилистики и креативной платформы кампании по популяризации туристического, научного и социально-экономического потенциала территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы», — сообщили в пресс-службе Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

С начала 2019 года Чернобыльскую зону посетило 74,67 тысячи туристов. Это рекордное количество посетителей.

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