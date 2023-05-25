Брежнев больше не почетный киевлянин. В Киеве «отомстили» советскому генсеку за «Родину-Мать»

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Киевсовет стал коллективным ньюсмейкером дня на Украине, приняв историческое решение о лишении скончавшегося в далеком 1982 году генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева звания почетного гражданина Киева. «За» проголосовали 76 депутатов из 93 присутствующих.

Как отметили депутаты профильной комиссии, проталкивавшие это решение, экстренная необходимость его связана (внезапно!) с нынешней войной между Украиной и Россией, и принято оно в соответствии с недавним законом о запрете увековечивания символов и лиц, связанных с «имперским коммуно-советским и российским прошлым».

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Правда, в законе этом речь идет о топонимике, ну да видимо киевские депутаты-энтузиасты подошли к правоприменению творчески, трактуя нормы закона расширительно. Спешили депутаты не зря, а к дате, чтобы очередной подкоп под историческую память стал своеобразным «подарком» к близящемуся Дню Киева, традиционно отмечаемому в последнее воскресенье мая.

«На данный момент под критерии, определенные пунктами 5.2, 5.4 положения о звании почетного гражданина г. Киева, для лишения такого звания подпадает ряд лиц, а не только Брежнев. Для того, чтобы мы приняли решение комплексное накануне дня Киева, предлагаю изменить очередность и рассмотреть его 25 мая», – заявлял накануне заседания секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Остается непонятным, почему «хвост» исторической памяти режут столь избирательно – получается, что Леонид Ильич – «оккупант», но установленный именно при нем День Киева празднуют до сих пор, хотя его логично было бы отменить вместе с остальным советским наследием. Как и принятую при Брежневе из пропагандистских соображений концепцию 1500-летней истории самого Киева. При царе история будущей украинской столицы не была столь глубоко уходящей в века и насчитывала всего тысячу лет.

На первый взгляд принятое решение из рязряда «Ой, все». Киевских депутатов не смутил даже тот факт, что с Брежнева история «почетных граждан Киева», собственно, и началась – он был первым человеком, удостоившимся этого звания в далеком 1982 году, незадолго до своей смерти.

Формальным поводом для награждения стало открытие в Киеве за год до этого – также при прямом участии генсека – памятника «Родина-мать». Вот он, на сохранившемся черно-белом архивном видео, стоит на трибуне, обращенной лицом к днепровским кручам рядом с лидером советской Украины Владимиром Щербицким – на открытии монумента.

Того самого, который нынешние дегенераты во главе с Вятровичем и министром культурки Ткаченко собираются вандализировать за бюджетный кошт, сбив с него советский герб.

Впрочем, плевать в колодец собственного прошлого нынешним киевским заправилам не впервой. Раньше они с остервенением уничтожили памятник освободителю Киева генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке украинской столицы и осквернили могилу военачальника. А еще раньше – еще в 2014 году националисты разбили и уничтожили в Киеве памятник и мемориальную доску, посвященную первому министру иностранных дел УССР Дмитрию Мануильскому – тому самому, чья подпись от имени советской Украины стоит под документом об учреждении ООН.

В общем и целом приходится констатировать, что декоммунизация по-киевски идет по плану и даже местами с опережением графика. Символично, что, как следует из повестки дня Киевсовета, идеологическая тема шла в комплекте с вопросами земельного дерибана – именно этому было посвящено большинство вынесенных на пленарное заседание проектов решений.

Потомкам нынешних киевлян достанутся не монументальные советские памятники и мемориалы, и даже не построенные при Советах, ныне уничтоженные повсеместно заводы и фабрики, а бесчисленные высотки коммерческой застройки, возводящиеся сейчас на спешно «отжимаемой» дельцами с помощью коррумпированных чиновников и депутатов муниципальной земле.