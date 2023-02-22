BRIEF: Если Пригожин прибегнул к такой публичности, то ситуация уже вопиющая в кубе

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Сегодняшнее интервью Евгения Пригожина по поводу «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер», искусственно созданного МО РФ, вызвало бурное обсуждение в Сети.

Публичность, которой достигла проблема с прекращением поставок боеприпасов, указывает на то, что ситуация не просто вопиющая, а вопиющая в кубе, пишет Telegram-канал BRIEF.

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«Не верю, что Евгений Пригожин, будучи хоть и «лихим» человеком, не понимает аппаратную логику и на пустом месте устраивает грандиозный политический скандал. Он умеет молчать и делать дела в максимально возможной тишине. И прекрасно понимает, что и в какой ситуации можно делать, а что нельзя. Но то, что он прибегнул к такой публичности, означает, что ситуация не просто вопиющая, а вопиющая в кубе. Или в четвёртой степени», — цитирует BRIEF авторов военно-политического канала «Сценарий по ходу пьесы».

Ранее писатель и ополченец Владлен Татарский опубликовал в своем Telegram-канале аудиозапись интервью с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Бизнесмен еще раз подтвердил, что «оркестр» в настоящий момент испытывают острую нехватку боеприпасов, предоставив фото заявки на имя начальника Генштаба ВС РФ, где наглядно представлено, сколько снарядов необходимо «вагнеровцам» и сколько они не получили.

«ЧВК «Вагнер» ходит как нищий, с миру по нитке просит командиров подразделений каким-то образом помочь. На некоторых складах, на некоторых арсеналах офицеры, полковники, руководители этих арсеналов, командиры понимают, что их могут посадить, могут им дать лет десять, дают боеприпасы без всяких бумаг, уходя в неправовое поле», — отметил бизнесмен.

Подразделения ЧВК «Вагнер» в настоящее время ведут активные наступательные действия в районе Бахмута — стратегически важного города для освобождения всей территории ДНР. Более того, на протяжении нескольких месяцев «оркестр» был единственным российским подразделением, которое успешно продвигалось в ходе проведения СВО. Поставки боеприпасов со стороны Минобороны РФ были прекращены в самый разгар операции по освобождению Бахмута.