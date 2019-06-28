Бригада ВСУ на смотринах опозорилась перед кураторами НАТО и вызвала бунт среди отпускников-сослуживцев

28.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Представители НАТО на совместных Украино-литовско-польских учениях в Сумской области крайне удивились низкой профессиональной подготовке офицерского и сержантского состава подразделения, участвовавшего в учениях с украинской стороны.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного, командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, командующий «ООС» Александр Сырский распорядился приостановить замену 93-й бригады, находящейся в зоне проведения операции, на 58-ю бригаду ВСУ.

«Отсрочка замены подразделений 93-й бригады связана с низким уровнем боеспособности 58-й мотопехотной бригады. Неготовность данного соединения была выявлена в результате работы комплексной комиссии главного управления боевой подготовки ВС Украины.

Проверка была инициирована министерством обороны после скандальных учений 13-го батальона 58-й бригады в составе литовско-польской бригады в Сумской области, в ходе которых были отработаны вопросы по принятию решений на ведение боевых действий по стандартам НАТО в различных условиях обстановки», – рассказал Эдуард Басурин.

По его словам, действия 58-й бригады на сборах сильно удивили представителей НАТО крайне низким уровнем профессионально-должностной подготовки – как офицеров, так и сержантского состава, при том, что 13-й батальон считается одним из самых подготовленных подразделений бригады.

«После такого позора прибывшая комиссия выявила низкую укомплектованность личным составом, которая не превышает 60%, а неисправность вооружения и военной техники соединения составила 75%.

В этой связи отправка 58-й бригады в зону «ООС» приостановлена, а вместо неё в настоящее время решается вопрос об отправке внепланово 28-й механизированной бригады, что вызвало всплеск негодования у военнослужащих этой бригады, которые в ближайшее время не планировали ехать в Донбасс», – добавил представитель оборонного ведомства.