«Бригада ВСУ стоит в Польше»: после нашей невнятной реакции на Курск, они замахнутся и на Калининград – Живов

Недостаточно жёсткая реакция России на события в Курской области может породить у ВСУ и НАТО желание продолжать дальше. Поэтому сейчас нужно максимально усилить оборону в Калининградской области, куда могут выдвинуться под украинским флагом бригады из Польши.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» политолог и военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне написал один из моих подписчиков из Калининградской области – и спросил: «Алексей, если такая реакция последовала на операцию в Курской области, может быть, нам тоже стоит опасаться?»… Его суждение очень справедливо. Как мы знаем, сейчас на территории Польши формируются некие бригады из украинцев, проживающих или скрывающихся там. Что мешает этой бригаде с неизвестным количеством поляков-украинцев с территории Польши, но под украинским флагом, совершить провокацию и вторгнуться в Калининградскую область? С учётом того, как мы отреагировали на последние события, это хороший вопрос, такой казус белли. Потому что поляки скажут: это не мы. Это на нашей территории украинцы действуют под украинскими флагами на американской технике – всё, как вы любите, мы тут вообще ни при чём. И что будем делать?», – вопрошает Живов.

По его словам, нужно готовится к провокации в Калининградской области, и кроме помощи Белоруссии, усиливать оборону на границе.

«Противник периодически совершает действия, которые с нашей стороны кажутся немыслимыми или слишком рискованными. Мы опираемся на идею о том, что ВСУ не могут пойти на какой-то российский регион, потому что тогда резервов не хватит на другие направления, где у них неудачи. Полагаемся на это, как на пустую мысль, что так не будет никогда. С Калининградом тоже так можно говорить, что это невозможно никогда. А если они рискнут так сделать, какова будет наша реакция? Мы объявим войну Украине, Польше, Украине и Польше? Или введём на территории Калининградской области контртеррористический режим?», – предлагал угадать эксперт.