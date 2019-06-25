Бригада ВСУ выпустила по ДНР 100 снарядов, демонстрируя британцам свою боеспособность

25.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия усилила обстрелы территории ДНР во время визита Донбасс высокопоставленного военного чина Великобритании.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, после прибытия в 30-ю бригаду ВСУ командующего Сухопутных войск Великобритании Карлтона-Смита, подчинённые комбрига Гараза усилили обстрелы районов Горловки, стремясь продемонстрировать свою боеспособность.

«За время пребывания Карлтона-Смита в зоне ответственности бригады, по району Горловки было выпущено более 100 артиллерийских снарядов и мин, что привело к повреждению 8-ми домостроений и ранению 13-летней девочки», – рассказал Эдуард Басурин.