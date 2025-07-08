БРИКС делает ставку на отказ от доллара

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Перед БРИКС, саммит которого прошел на днях в Бразиии, стоит задача дальнейшего расширения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас задача БРИКС в том, чтобы процесс вхождения новых стран-членов и стран-партнеров прошел успешно, чтобы они интегрировались в деятельность объединения», – сказал дипломат «Известиям».

По его словам, вопрос о дальнейших шагах по расширению относится к будущим, согласованным решениям всех стран.

«Безусловно, с учетом важности растущего места стран Латинской Америки в мировой политике, экономике, их более широкий и внятный голос в БРИКС нами бы приветствовался», – подчеркнул Щетинин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на саммите, обратил внимание на данные статистики, согласно которой, объем сделок, которые обслуживаются без использования доллара, растет.