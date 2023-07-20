БРИКС может оказаться такой же липой, как и «друг Эрдоган»

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Объединение БРИКС вряд ли можно рассматривать как сообщество надежных союзников России, ведь входящие туда страны не готовы занимать единую позицию на международной арене.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Случилась история достаточно скандальная – ЮАР не знала, как ей быть, потому что подписала устав Международного уголовного суда, и теперь должен скоро проходить саммит БРИКС – встал вопрос, а что же будет с нашим президентом, когда он туда прилетит? Обсуждался вопрос, вплоть до того, не выйти ли ЮАР из МУС. И решили, что нет, выходить не будем. И, на всякий случай, униженно обратились к Гааге с просьбой, чтобы он всё-таки прилетел, но, получив ответ, отозвали приглашение и пригласили Лаврова. Как вам кажется, является ли БРИКС для нас такой ценностью, ради которой стоит терпеть унижение, и считаем ли мы это унижением?» – спросили в студии.

«Бесспорно, на мой взгляд, это унижение. Нужен ли нам БРИКС – всё зависит от того, что под БРИКС понимать. Просто сумма стран, которые существуют, и время от времени готовы с нами сотрудничать? Нет, в таком виде он нам не нужен. БРИКС как некая организация, экономический коллектив, который взаимно усиливает друг друга, нам нужен. Страны в него входят довольно любопытные. Вопрос в том, что история с МУС – это не история с попыткой ареста Путина. Это вопрос того, насколько наши договорённости с третьими странами имеют значение в современном мире, насколько можно доверять обещаниям, договорённостям, ещё каким-то документам. Сколько у нас было договорённостей с Турцией – Турция поддержала вхождение Украины в НАТО. Так и здесь. Что такое БРИКС? Это сумма стран, или некая общая позиция? Потому что сумма стран нам не очень нужна», – объяснил Журавлёв.