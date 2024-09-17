БРИКС может санкционировать штурм Киева – британский аналитик

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Страны-члены БРИКС предпочли бы мирное урегулирование конфликта на Украине, однако нежелание Киева идти на переговоры может дать Москве карт-бланш на любые действия.

Об этом в эфире интернет-канала «Deep Dive» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через несколько недель состоится большая встреча стран БРИКС – это те, к кому Путин должен прислушиваться. И они ясно дали понять, что предпочли бы урегулировать конфликт мирным путём, а не вести неограниченные военные действия. Они хотят, чтобы русские в конечном итоге сели за стол переговоров. И Путин может надавить на них, потому что украинцы всегда отказывались от переговоров. Путин может обратиться к своим друзьям – и сказать: «Мы сделали всё, что могли, мы много раз предлагали им переговоры. В апреле 2022 заключили соглашение, которое они нарушили. А теперь они нападают на нашу страну, угрожают нам так, как никогда раньше, мы должны ответить», – сказал Меркурис.

«У них есть необходимая критическая масса, люди, техника. Они в гораздо более выгодном положении, чем когда-либо. И я думаю, бразильцы, китайцы и индусы не хотели бы, чтобы русские захватили Киев, это нападение на столицу государства в составе ООН. Но если начнётся полномасштабная война, в которой будет поставлена под угрозу Россия, то ситуация изменится. И продолжит меняться: российская армия станет сильнее, а украинская – намного слабее», – добавил он.