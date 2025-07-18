БРИКС не подчинится Трампу и уже экономически обогнал Запад – американский полковник

Максим Столяров.  
18.07.2025 18:49
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


В руководстве США ещё не все поняли, что страны БРИКС скоро будут представлять более половины мирового ВВП и населения.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В руководстве США ещё не все поняли, что страны БРИКС скоро будут представлять более...

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«Теперь, когда мы оказываем на Россию и Китай огромное давление, я имею в виду, что вся эта тарифная авантюра – это фактически еще один акт войны. Знаете, Трамп говорит: «я собираюсь ввести 100% тарифы на всех, кто покупает российскую нефть». Это просто безумие.

Вот, почему возник БРИКС, который сейчас состоит из 20 стран. Есть еще 40 стран, которые хотят присоединиться. Я предсказываю, что к концу их будет 80-85, и они будут представлять более половины мирового валового внутреннего продукта», – сказал Макгрегор.

«Я думаю, что они будут представлять более половины населения мира. Возможно, они уже там. Мы, кажется, этого не понимаем. Тогда мы создаем то, что, по нашим словам, пытаемся предотвратить.

Знаете, если вы постоянно угрожаете, запугиваете и нападаете на людей финансово-экономически, они ответят. И это дедолларизация, которая сейчас происходит», – резюмировал он.

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