«БРИКС – отличная альтернатива ЕС» – министр иностранных дел Турции засобирался в Нижний Новгород

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вслед за президентом Турции Реджепом Эрдоганом своё благожелательное отношение к вступлению в объединение БРИКС высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе своего трехдневного визита в Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщает aydinlik.com.tr., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Турция, состоя в таможенном союзе с Брюсселем, изучает возможности участия и в иных различных платформах, включая БРИКС, куда входят 10 наиболее интенсивно развивающихся экономик мира, включая Российскую Федерацию.

«Мы определенно хотим стать членом БРИКС. Посмотрим, как пройдет этот год», – сказал Хакан Фидан в ходе встречи, состоявшейся в Центре Китая и глобализации в Пекине.

«Ряд крупных стран ЕС никогда не позволяли Турции стать полноправным членом европейского блока, к которому она пыталась присоединиться в течение длительного времени, из-за «политики идентичности». Вот, почему вы должны искать другие альтернативы», – цитирует слова главы турецкой дипломатии китайское издание South China Morning Post.

По словам Фидана, БРИКС еще предстоит «долгий путь».

«Мы не можем игнорировать тот факт, что БРИКС, как важная платформа сотрудничества, предлагает хорошую альтернативу некоторым другим странам. Мы видим солидный потенциал в БРИКС», – добавил он.

«Турция, имеющая Таможенный союз с ЕС, продолжает искать новые возможности сотрудничества с различными партнерами на разных платформах, таких как БРИКС», – отметил Хакан Фидан.

Он выразил намерение принять участие во встрече глав МИД стран БРИКС, которую планируется провести в Нижнем Новгороде на следующей неделе, сообщает турецкое агентство Anadolu.