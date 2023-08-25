БРИКС поставил на Россию и бросил вызов Западу

Владимир Гладков.  
25.08.2023 15:39
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Дзен, Политика, Россия, Экономика


Выбор России в качестве председателя БРИКС на следующий год является прямым вызовом Западу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выбор России в качестве председателя БРИКС на следующий год является прямым вызовом Западу. Об...

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«Касательно того, что уступили право возглавить группу БРИКС н будущий год России – это очень показательная история.

Это ж не шутка. Россия сейчас находится под давлением, её пытаются назвать чуть ли изгоем. И её союзники по БРИКС предлагают ей возглавить группу на этот период, провести саммит на своей территории, пригласить туда не только одиннадцать стран-членов БРИКС, но ещё и несколько десятков делегаций.

И, по большому счёту, провести форум, сравнимый с Генеральной ассамблеей ООН, у себя в Казани. Это вызов Западу», – сказал Шатров.

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