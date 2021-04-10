«Бриллиант» Медведчука переходит Коломойскому

10.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В национализации украинского участка магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление», контроль над которым приписывают одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку, заинтересован днепропетровский олигарх Игорь Коломойский.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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В данный момент на нефтепродуктопровод, наложен арест.

«Со временем появилась информация о передаче нефтепродуктопровода под контроль государственной «Укртранснафты» ради его сохранения. И это на самом деле тревожный сигнал, потому что «труба Медведчука», вполне вероятно, может стать «трубой Коломойского», – отмечается в публикации.

Также издание рассказывает о влиянии Коломойского на топливном рынке Украине

«Государственно-частная «Укрнафта» (42% акций принадлежат олигарху, 50% – государству) – крупнейший нефтедобытчик Украины, который, кроме буровых и разрешений на добычу, владеет еще и крупнейшей сетью АЗС в стране. Кроме того, Коломойский не хуже государства контролирует крупнейшего производителя моторного топлива в Украине – «Укртатнафту». У государства в этой компании самая большая доля собственности, а у Коломойского… свой человек в руководстве и полный контроль над Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. Без этого НПЗ все производственные процессы «Укртатнафты» забуксуют на ровном месте», – указывает автор.

«Инкрустация в топливный холдинг Коломойского бриллианта в виде «нефтепродуктопровода Медведчука» при условии, что компанией будет руководить его доверенный человек, усилит и зацементирует влияние олигарха на топливном рынке Украины. Игорь Валериевич обеспечит себя достаточными прибылями, да еще за счет убытков для украинских государственных компаний», – резюмирует «ЗН».