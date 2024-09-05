Британцы бьют тревогу: Россия тайно закупает в Индии электронику на сотни миллионов долларов

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Британская Financial Times утверждает, что по мере роста западного давления на Пекин Индия все больше заменяет для РФ Китай в качестве хаба для «параллельного импорта».

В частности, если верить опубликованным изданием утечкам из переписки замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Александра Гапонова, то Россия с согласия Нью-Дели якобы создала в Индии тайный канал закупок электроники и других подсанкционных товаров двойного назначения.

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Как следует из большого материала, размещенного на страницах британской газеты, еще в октябре 2022 года чиновники Минпромторга РФ якобы обратились за помощью в обходе западных санкций к Консорциуму по внешнеэкономической деятельности и международному межгосударственному сотрудничеству, который, как пишет FT, оценил потенциал закупок санкционной электроники в Индии в 100 млрд рублей и предложил чиновникам конкретный план.

Этот план, по версии Financial Times, включал создание «закрытой платежной системы», сокрытие участия российских компаний в цепочке поставок и организацию логистики через третьи страны.

Согласно материалам опубличенных «утечек», Москва также якобы рассматривала возможность вложиться в запуск производства электроники в Индии. Эту информацию изданию подтвердил неназванный индийский бизнесмен.

Утверждается, что для обхода санкций предполагалось использовать рупии, которые Россия накопила за счет продажи нефти в Индию. В 2023–2024 годах объем торговли между двумя странами достиг рекордных $66 млрд, что в пять раз больше, чем до начала СВО.

При этом, большая часть сделок проводилась в рупиях, в результате чего у России образовался излишек этой валюты на десятки миллиардов долларов. Однако из-за санкций и ограничений валютного обмена эти средства остались заблокированы в Индии.

«Хотя неясно, насколько этот план был реализован, данные торговых потоков показывают, что сотрудничество России и Индии по указанным категориям товаров значительно усилилось», – говорится в публикации.

В утечке упоминаются закупки двух категорий электроники, которые резко выросли с середины 2022 года. Согласно таможенным данным, индийская компания Innovio Ventures поставила в Россию электронное оборудование, включая дроны, на сумму $4,9 млн, а также товары на $600 тысяч в Кыргызстан.

В июле 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди приезжал в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, и вопрос зависших рупий стал одной из ключевых тем обсуждения. Месяц спустя агентство Reuters сообщило, что излишек рупий на российских счетах внезапно резко сократился до «нескольких миллионов долларов» за счет выплат индийским экспортерам.

А на днях стало известно и о подвижках в создании альтернативной платежной системы. Индийское деловое издание The Hindu Business Line сообщило, что Резервный банк Индии изучил предложение РФ по созданию альтернативы SWIFT и счел его «осуществимым», однако переговоры продолжаются и при принятии решения будет учитываться политический контекст.