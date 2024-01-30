Британцы добьются смены Залужного – эксперт

В украинском руководстве идет смена полюсов, и ставленники Великобритании должны занять места ставленников США.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «ANNA-NEWS» Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский страшно хочет, чтобы Залужный ушёл и больше не встречался на его пути. Залужный очень нелицеприятно высказывается о Зеленском даже на совещаниях. Однажды заявил о его неполной умственной способности. Это личностные отношения. Второе – это очень тяжёлый конкурент, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения политики. И ещё: Залужный – это Соединённые штаты Америки, с которыми у Зеленского в последнее время никоим образом не складывается. Сколько раз он уже пытался привлечь внимание, как-то не складывается, поэтому идёт смена взглядов. И если мы посмотрим по этим заявлениям, которые звучат в прессе Украины, там фигурирует Буданов. А Буданов – это Великобритания, это ставленник британской разведки. Я полагаю, идёт смена поляризации, смена хозяина в этом плане»,- отметил он.

Чехарду с вбросами об отставке Залужного и последующим опровержением эксперт объяснил проверкой возможных последствий и реакции военных, ведь главком ВСУ пользуется авторитетом не только на Украине – российские эксперты высоко оценивают его талант военачальника, с чем Матвийчук не согласен.

«Он позиционировал себя западным генералом, но в то же время внедрение в ВСУ американцев началось ещё при Порошенко. В Мариуполе у Залужного было первое поражение. Затем был проблеск здравого смысла, когда он предлагал сдать Бахмут, то есть Артёмовск, когда там были большие потери. Он ничем не выдающийся генерал, чистейший воды чиновник и политик. Талантливый и исполнительный – это две большие разницы, а он исполнительный военнослужащий», – пояснил эксперт.

Тем не менее, Залужный – коллегиальный генерал, прислушивающийся ко мнению и делающий выводы. Тем самым он взрастил вокруг себя команду, которая следует за ним. Что касается кандидатуры командующего сухопутными войсками Александра Сырского, то у него задатки военного куда хуже задатков чиновника.

«Я бы сказал, что Сырский ещё хуже Залужного. Он приспособленец, он очень быстро меняет гибкость своего спинного хряща и приспосабливается к любой ситуации. Сырского ослепила зависть к Залужному, и на протяжении всей кампании мечта занять его место. Ничего мы не увидим гениального с точки зрения войны и военного искусства. Мы, скорее всего, увидим продолжение этой бойни, бесчеловечной, прежде всего, к своему населению. И затягивание этого военного конфликта», – заключил Матвийчук.