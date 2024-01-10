Британцы и украинцы напуганы: Новые иранские дроны станут угрозой для «Хаймарсов»

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Иран разработал новый ударный беспилотник для войны России на Украине и, судя по всему, близок к тому, чтобы предоставить Москве ракеты класса «земля-земля».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на своем сайте сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники.

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«Шахед-107» описывался как «взрывоопасный и разведывательный» беспилотный летательный аппарат (БПЛА), возможно, оснащенный технологиями для поиска ценных боевых целей, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, используемые украинскими вооруженными силами», – говорится в статье.

Собеседник сообщил Sky News, что «несколько единиц» специально разработанного дрона могли быть предложены России в рамках сделки, стоимость которой оценивается более чем в 2 миллиона долларов.

«Источник в безопасности сообщил, что новый беспилотник Shahed-107 относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным хвостовым оперением. БПЛА длиной около 2,5 метра и размахом крыльев три метра может запускаться с транспортного средства и, по оценкам, имеет дальность полета до 1500 км (932 мили)», – указывает СМИ.

Предполагается, что дрон будет оснащен передатчиком прямой трансляции для передачи видео, а такие разведывательные возможности означают, что дрон можно использовать для определения целей на линии фронта Украины, по которым могут поразить другие БПЛА или системы вооружения.

Утверждается, что в Иране с участием русских прошли соответствующие испытания.

При этом украинский источник заявил, что утверждение о разработке нового типа дрона «скорее всего, правда».

«У нас есть огромные опасения по поводу возможных поставок упомянутых типов дронов», – признал украинский собеседник.