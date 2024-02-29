Британцы хотят производить снаряды на Украине

Анатолий Лапин.  
29.02.2024 12:35
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Экономика


Великобритания должна построить на Украине оружейный завод, чтобы производить необходимые ВСУ боеприпасы.

Причем речь идет как о калибрах стандарта НАТО, так и о снарядах советского образца.

Великобритания должна построить на Украине оружейный завод, чтобы производить необходимые ВСУ боеприпасы. Причем речь...

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Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужна координация всех западных стран, чтобы Украине хватало разнокалиберных снарядов. И Великобритания должна производить оружие в Украине. У оборонной компании BAI должен быть здесь свой завод, и мы должны производить именно то, что необходимо украинцам.

Если у вас оружие 152 миллиметра, мы вам делаем снаряды на 152. Если у вас 155 – мы производим 155. Но должна быть координация Запада не только с изготовлением оружия, но и в обучении солдат. И в подготовке людей к бою. Это уже раньше помогло Украине, но пока в мелком масштабе», – заявил Джонсон.

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