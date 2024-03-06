Британцы обнародовали план окончательного отрыва Армении от России

Олег Кравцов.  
06.03.2024 09:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 812
 
Азербайджан, Армения, Дзен, Политика, Россия, Турция


Британия должна использовать свои отношения с Турцией и Азербайджаном, чтобы вывести Армению из российской зоны влияния.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время слушаний по внешней политике в парламенте Великобритании заявил член палаты лордов Марк Макиннес

Британия должна использовать свои отношения с Турцией и Азербайджаном, чтобы вывести Армению из российской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Армения на собственном горьком опыте убедилась в том, что предполагаемая военная поддержка Москвы сошла на нет. Несмотря на российские базы в Армении, демократическое правительство, приведенное к власти своим народом после бархатной революции 2018 года, смело осудило вторжение в Украину, а также приостановило свое членство в ОДКБ», – сказал Макинес.

Он считает, что опасность для Армении представляют Россия и Иран.

«Во-первых, поскольку хрупкая Армения пытается уйти из сферы влияния России, жизненно важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы приветствовать ее в западном альянсе и поддержать ее. Хотя я понимаю, что британо-армянские отношения отличаются от отношений Франции и Армении, где оказывается прямая военная поддержка, у нас есть возможность помочь стабилизировать ситуацию.

Благодаря нашим прочным отношениям с Азербайджаном, важным торговым партнером, мы имеем уникальные возможности для обеспечения того, чтобы мирные переговоры, в результате которых Армения выйдет, оставили ее сильной, суверенной нацией и чтобы любая риторика Баку о дальнейшей азербайджанской экспансии в Армению была пресечена.

Во-вторых, мы должны использовать наши отношения с нашим стратегическим другом и союзником по НАТО, Турцией, чтобы придать импульс процессу нормализации отношений между ней и Арменией. Это поможет снизить экономическую зависимость Армении от России», – резюмировал пэр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть