Британцы обнародовали план окончательного отрыва Армении от России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британия должна использовать свои отношения с Турцией и Азербайджаном, чтобы вывести Армению из российской зоны влияния.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время слушаний по внешней политике в парламенте Великобритании заявил член палаты лордов Марк Макиннес

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Армения на собственном горьком опыте убедилась в том, что предполагаемая военная поддержка Москвы сошла на нет. Несмотря на российские базы в Армении, демократическое правительство, приведенное к власти своим народом после бархатной революции 2018 года, смело осудило вторжение в Украину, а также приостановило свое членство в ОДКБ», – сказал Макинес.

Он считает, что опасность для Армении представляют Россия и Иран.

«Во-первых, поскольку хрупкая Армения пытается уйти из сферы влияния России, жизненно важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы приветствовать ее в западном альянсе и поддержать ее. Хотя я понимаю, что британо-армянские отношения отличаются от отношений Франции и Армении, где оказывается прямая военная поддержка, у нас есть возможность помочь стабилизировать ситуацию. Благодаря нашим прочным отношениям с Азербайджаном, важным торговым партнером, мы имеем уникальные возможности для обеспечения того, чтобы мирные переговоры, в результате которых Армения выйдет, оставили ее сильной, суверенной нацией и чтобы любая риторика Баку о дальнейшей азербайджанской экспансии в Армению была пресечена. Во-вторых, мы должны использовать наши отношения с нашим стратегическим другом и союзником по НАТО, Турцией, чтобы придать импульс процессу нормализации отношений между ней и Арменией. Это поможет снизить экономическую зависимость Армении от России», – резюмировал пэр.