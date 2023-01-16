«Британцы отдают треть своих САУ и все списанные танки» – украинский военный эксперт

На данный момент все разговоры о передаче Украине тяжёлой бронетехники имеют, скорее, символический и мотивирующий характер в отношении других стран, поскольку для какого-либо перелома на фронтах необходимо в десять раз больше танков, чем в перспективе получит Киев.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик Олег Катков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Относительно тридцати единиц САУ AS-90 нужно ещё учитывать то, это крайне большая часть запасов армии Великобритании. Дело в том, что их всего там, в строю, менее сотни. И [то, что они отдают треть от своего] говорит о том, что поддержка Великобритании, она растёт, и та формула, которая довольно часто использовалась, что страны могут передавать то, что не составляет угрозу их обороноспособности. Это было логично. Но треть всей 155-мм артиллерии – это в любом случае более чем значительная часть. И относительно «Челленджеров» – это вполне может быть исключительно первой партией, которая передаётся для того, чтобы объявить о передаче, если у какой-то другой страны, которая раздумывает, передавать ли Украине тяжёлую бронетехнику или другое вооружение, – был пример. Потому что есть уже пример Берлина, мол, мы не будем первыми и т.д., и тут Лондон берёт на себя инициативу и официально заявляет, что будут передаваться «Челленджеры», и нужно понимать, что ресурс относительно этих танков, так, чтобы не навредить своей обороноспособности, у британской армии есть. В любом случае, у них идёт процесс снятия части танков «Челленджер-2» с вооружения, и ресурс этот составляет около 79 единиц, которые находятся в строю и которые не будут модернизированы до следующей версии «Челленджер-3». То есть они бы в любом случае их снимали с вооружения. И ещё есть около 80 танков «Челленджер-2» в разном состоянии качества на сохранении. Но надо понимать, что их состояние может быть таким, что их восстановление потребует крайне продолжительного мнения», – сказал Катков.

Тем не менее, по его словам, текущие объёмы поставок недостаточны.

«Для того, чтобы что-то стало гейм-ченджером, крайне важны не только параметры тактико-технической характеристики, не только пушки или какое там бронирование, относительно танков крайне важным параметром является количество. То есть, чтобы перевернуть ситуацию на фронтах, количество этих танков должно измеряться не в десятках, а в сотнях», – рассуждал эксперт.