Британцы панически боятся попасть под удар русских «Цирконов»

12.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на приглашение Киева, Великобритания не рискнет разместить военную базу вблизи российского Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «независимая газета».

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Отмечается, что Украина высказала готовность предоставить свою территорию под размещение британской военной базы, которая может быть развернута в Николаевской области. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против прибытия английских солдат.

«Кулеба связывает присутствие англичан с возможностью сдерживания «российской агрессии»: войска будут стоять у побережья Крыма. С другой стороны, это было сказано на фоне визита президента Владимира Зеленского в Лондон и захода в среду в Одессу эсминца противовоздушной обороны королевских ВМС HMS Dragon D35. Как сообщает Минобороны Украины, корабль должен принять участие в совместных маневрах двух стран. Они состоялись. Эсминец маневрировал в Черном море в окружении украинских бронекатеров», – пишет газета.

.Также напоминается, что Киев планирует обновить состав своих ВМС за счет покупки в кредит британских кораблей.

«Утешает то, что, в отличие от украинцев, британцы – люди не только рачительные, но и обладающие историческим опытом. Катера Киеву они поставят, но базу на границе с Крымом строить не станут. Хотя бы потому, что она окажется в зоне поражения российских гиперзвуковых ракет. Их сегодня как минимум две: размещенная на высотном перехватчике МиГ-31 «Кинжал» и «Циркон». Последняя прошла очередной этап испытаний в Белом море с борта новейшего фрегата «Адмирал Горшков», – отмечается в публикации.

«Циркону» осталось всего три запуска, после чего им переоснастят корабли, подводные лодки, наземные пусковые комплексы и самолеты российской армии.

«Локаторы такие цели не видят. «Циркон» летает на 1000 км, он универсален: может стоять на кораблях и подводных лодках, а также на наземных и авиационных платформах. Носители подобных ракет в Крыму есть. Это и надводные корабли, и подводные лодки, и береговые комплексы. И британцы это знают», – резюмирует «РГ».