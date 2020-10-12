Британцы панически боятся попасть под удар русских «Цирконов»
Несмотря на приглашение Киева, Великобритания не рискнет разместить военную базу вблизи российского Крыма.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «независимая газета».
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Отмечается, что Украина высказала готовность предоставить свою территорию под размещение британской военной базы, которая может быть развернута в Николаевской области. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против прибытия английских солдат.
«Кулеба связывает присутствие англичан с возможностью сдерживания «российской агрессии»: войска будут стоять у побережья Крыма. С другой стороны, это было сказано на фоне визита президента Владимира Зеленского в Лондон и захода в среду в Одессу эсминца противовоздушной обороны королевских ВМС HMS Dragon D35. Как сообщает Минобороны Украины, корабль должен принять участие в совместных маневрах двух стран. Они состоялись. Эсминец маневрировал в Черном море в окружении украинских бронекатеров», – пишет газета.
.Также напоминается, что Киев планирует обновить состав своих ВМС за счет покупки в кредит британских кораблей.
«Утешает то, что, в отличие от украинцев, британцы – люди не только рачительные, но и обладающие историческим опытом. Катера Киеву они поставят, но базу на границе с Крымом строить не станут. Хотя бы потому, что она окажется в зоне поражения российских гиперзвуковых ракет. Их сегодня как минимум две: размещенная на высотном перехватчике МиГ-31 «Кинжал» и «Циркон». Последняя прошла очередной этап испытаний в Белом море с борта новейшего фрегата «Адмирал Горшков», – отмечается в публикации.
«Циркону» осталось всего три запуска, после чего им переоснастят корабли, подводные лодки, наземные пусковые комплексы и самолеты российской армии.
«Локаторы такие цели не видят. «Циркон» летает на 1000 км, он универсален: может стоять на кораблях и подводных лодках, а также на наземных и авиационных платформах. Носители подобных ракет в Крыму есть. Это и надводные корабли, и подводные лодки, и береговые комплексы. И британцы это знают», – резюмирует «РГ».
Спасибо!
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