Британцы передали Украине корабль-шпион

05.10.2021 16:52 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В порт Одессы прибыл построенный 30 лет назад британский ледокол «Джеймс Кларк Росс», проданный Украине по символической цене в 5 миллионов долларов.

«Это значительно меньше, чем строить, на что нужно потратить от 100 млн долларов», – рапортует депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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По официальной легенде, ледокол станет флагманом научно-исследовательского флота и будет задействован в экспедициях на украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский».

Корабль имеет 8 палуб и столько же лабораторий. Вмещает 50 ученых и 27 членов экипажа.

Эксперт Института стран СНГ капитан I ранга запаса Сергей Горбачев заявил «ПолитНавигатору», что ледокол может использоваться Украиной как для разведки, так и для переброски спецназа под прикрытием.

«Государство, равное по территории Франции, чем в Киеве гордятся, приобрело второй ледокол… Украина, еще недавно одна из ведущих мировых кораблестроительных держав, продолжает покупать секонд-хенд, ненужный в других странах, начиная от тех же американских катеров, заканчивая тем, что выводится из состава Береговой охраны США и других флотов, в том числе и британского. С точки зрения военного потенциала ледокол – есть ледокол. Но, с другой стороны, при определенном взгляде на режим его эксплуатации можно было бы предположить, что при дефиците плавсредств те же ВМСУ или Силы спецопераций могут использовать его как платформу. Во-первых, для базирования сил спецназначения и решения ими задач в разных районах и условиях. С другой стороны, как платформа, на нем есть возможность размещать и аппаратуру, которая может использоваться и в целях разведки, и контроля над различными сферами», – заявил Горбачев.