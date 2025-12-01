Британцы подбивают ЕС создать подставное лицо, ответственное за кражу активов РФ
К каким бы мошенническим схемам ни прибегали европейцы в отношении замороженных активов РФ, и на кого бы ни перебрасывали ответственность, Россия всё равно вернётся за своими деньгами к тем, кому они были переданы.
Об этом на канале «Изолента live» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он обратил внимание на сегодняшнюю редакционную колонку британской Financial Times о том, что «ЕС должен проявить свою активность», «Бельгия взяла в заложники Европу».
«Британская пресса говорит, что Бельгия «почему-то» боится, что все риски возлагают на неё. Но при этом тут же, когда говорится, чтобы разложить эти риски по странам ЕС (заметьте, не Британии), то тут газета вдруг понимает – да, действительно, отдельные страны не могут нести подобные риски. Одна Бельгия может, а раздел по странам ЕС – это озабоченность.
И они там придумывают новую схему. Создать некое юридическое лицо за пределами Бельгии, куда передать эти активы, и всю ответственность будет нести это подставное юридическое лицо. Способ – откровенное мошенничество, – отметил Корнилов.
«Хотя, мы же понимаем, в конце концов, Россия придёт за своими деньгами к тем, кто их взял. То есть, вы уж там разбирайтесь между собой, где и как эти деньги оказались, но мы передавали деньги конкретной структуре Euroclear в Брюсселе, с них и спросим.
Надо понимать: они будут придумывать способы хоть как-то пограбить эти деньги, чтобы хоть как-то ещё год-другой без США иметь возможность поддержать украинский режим», – прогнозирует эксперт.
