Британцы предлагают превратить Украину, Белоруссию и Молдову в буферную зону

Анатолий Лапин.  
10.10.2023 12:17
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Великобритания, Дзен, Молдова, Политика, Россия, Украина


НАТО следует создать пояс безопасности вокруг восточной Европы, включив в него Молдову, Грузию, Украину и Белоруссию.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший заместитель командующего войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО следует создать пояс безопасности вокруг восточной Европы, включив в него Молдову, Грузию, Украину...

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По мнению Ширеффа, только так Альянсу удастся защититься от России.

«Какой бы лидер не находился в Кремле, Россия будет продолжать стремиться стереть Украину с карты мира. В ДНК России заложено, что Украина не может существовать как страна, не существует отдельной нации или культуры Украины.

А это означает, что для того, чтобы защитить НАТО, защитить Европу, защитить Альянс, защитить Украину, НАТО должна создать стальную полосу сдерживания вокруг восточной Европы, включив в нее Украину, Молдову, Грузию, возможно даже, когда-нибудь Белоруссию, чтобы защититься от России», – заявил Ширефф.

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