23.06.2021, Киев, Михаил Рябов
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

Британцы решили «уйти в несознанку», а в Киеве закатили истерику

Новости УкраиныМинистерство обороны Великобритании решило «уйти в несознанку» по поводу сегодняшнего инцидента у берегов Крыма,...

Министерство обороны Великобритании решило «уйти в несознанку» по поводу сегодняшнего инцидента у берегов Крыма, где российским военным и пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь по курсу английского эсминца, чтобы вытеснить его из территориальных вод РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Британское военное ведомство утверждает, что экипаж эсминца воспринял бомбометание российской флотской авиации и выстрелы пограничного сторожевика как учения, которые проводила РФ.

При этом англичане подчеркнули, что их корабль шел «в водах Украины».

Между тем, МИД Украины поспешил выступить с истеричным заявлением.

«Наглядный пример украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма представляют постоянную угрозу для Украины и союзников. Именно поэтому я настаиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.


Экс-глава Совбеза ДНР Александр полагает, что Лондон специально делает вид, будто бы ничего не произошло – ведь демонстрационная провокация уже осуществлена.

«Англичане продемонстрировали, что не признают Крым российским. Только сегодня говорили, что американцы могут разыграть комбинацию, на время переуступив роль «нападающего» англичанам,  но говоришь Ленин – подразумеваешь партия», – считает Ходаковский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть