23.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Министерство обороны Великобритании решило «уйти в несознанку» по поводу сегодняшнего инцидента у берегов Крыма, где российским военным и пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь по курсу английского эсминца, чтобы вытеснить его из территориальных вод РФ.

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Британское военное ведомство утверждает, что экипаж эсминца воспринял бомбометание российской флотской авиации и выстрелы пограничного сторожевика как учения, которые проводила РФ.

При этом англичане подчеркнули, что их корабль шел «в водах Украины».

Между тем, МИД Украины поспешил выступить с истеричным заявлением.

«Наглядный пример украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма представляют постоянную угрозу для Украины и союзников. Именно поэтому я настаиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Экс-глава Совбеза ДНР Александр полагает, что Лондон специально делает вид, будто бы ничего не произошло – ведь демонстрационная провокация уже осуществлена.

«Англичане продемонстрировали, что не признают Крым российским. Только сегодня говорили, что американцы могут разыграть комбинацию, на время переуступив роль «нападающего» англичанам, но говоришь Ленин – подразумеваешь партия», – считает Ходаковский.