Британцы с ужасом ждут зимы и готовят библиотеки под места для обогрева

31.08.2022  09:40 (Мск), Лондон
Никита Еременко.  
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Великобритания, Дзен, Общество, Цены, Экономика, Экономика коллапса, Энергетика


Британские власти рассматривают возможность спешно переоборудовать библиотеки и картинные галереи в места, где люди зимой смогут обогреться.

Об этом сообщает издание Daily mail.

Британские власти рассматривают возможность спешно переоборудовать библиотеки и картинные галереи в места, где люди...

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По опросам 23% населения Великобритании намерены отказаться от обогрева зимой – заранее зная, что не потянут коммунальные расходы. При этом 69% британцев будут сокращать пользование отоплением. А 10% придётся брать микрокредиты, чтобы расплачиваться за коммуналку.

При этом учреждениям культуры в отличие от частного общепита не грозит разорение из-за высоких тарифов. 7 из 10 пабов в Британии этой зимой могут закрыться

“Темпы роста закредитованности британского общества уже повышаются самыми быстрыми темпами с 2005 года. То ли ещё будет, когда настанет зима. При этом ставки по кредитам стремительно растут – обслуживать их становится всё сложнее. Эпоха низких ставок и низкой инфляции ушла.

Goldman Sachs ожидает взлёта инфляции в Британии до 22% этой зимой – такого Лондон не видел со времён Второй мировой войны. Этому под стать и отчаянная милитаристская риторика британского истеблишмента – с попытками заставить население потерпеть ради борьбы с Россией. Впрочем, вряд ли замерзающих зимой людей согреет мысль о том, что они страдают ради “либерального миропорядка”, – отмечает российский эксперт по США и Великобритании Малек Дудаков.

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