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На территории России сохраняются серьёзные риски повторения терактов, потому что в их подготовке украинцам помогают британские и другие западные спецслужбы.

Об этом на «Форуме будущего 2050» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угрозы [терроризма со стороны Украины] –это достаточно серьезно. И очевидно, что делается все украинской стороной, но она была бы беспомощна без поддержки саксов. Хотя, кто знает, может быть, там по инерции еще и какие-то спецслужбы США участвуют, но британцы – это сто процентов. И необходимо, конечно, соответствующие меры не только по линии Федеральной службы безопасности принимать, у нее огромное количество работ, не только по линии Министерства внутренних дел, Росгвардии, других специальных служб», – сказал министр.