Британцы судят шестерых болгар за разведдеятельность в пользу России

Алексей Топоров.  
28.02.2024 13:36
  (Мск) , Белград
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Балканы, Болгария, Великобритания, Дзен, Россия, Спецслужбы


Королевская прокурорская Великобритании (CPS) предъявила обвинения в участии в пророссийской разведсети, действовавшей на территории этой страны, шестому уроженцу Болгарии

Судебный процесс над болгарами должен начаться в октябре в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Королевская прокурорская Великобритании (CPS) предъявила обвинения в участии в пророссийской разведсети, действовавшей на территории...

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«Тихомиру Иванчеву (38 лет) будет предъявлено обвинение в сговоре с целью получения, сбора, записи, публикации или передачи документов или информации, которые могли быть использованы в целях, наносящих ущерб безопасности и интересам государства», – говорится в заявлении CPS.

Ранее ведомство обвинило пятерых граждан Болгарии в участии в предполагаемой «пророссийской шпионской сети» в период с августа 2020 года по февраль 2023 года.

Граждане Болгарии Орлин Русев (46 лет), Бизер Джамбазов (42 года), Катрина Иванова (32 года), Иван Стоянов (32 года) и Ваня Габерова (29 лет), проживавшие в Лондоне и Норфолке, были арестованы антитеррористической полицией Великобританией в феврале 2023 года.

Габерова до ареста управляла салоном красоты Pretty Woman на западе Лондона. Стоянов был любителем смешанных единоборств и выступал на соревнованиях в Британии, в Болгарии он занимался боевым самбо. Русев работал в сфере финансовых услуг, Джамбазов и Иванова руководили общественной организацией для болгарских граждан, проживающих в Британии.

Шестой обвиняемый, Тихомир Иванов Иванчев, был зарегистрирован по тому же адресу, где проживала Ваня Габерова. В материалах дела утверждается, что «явочной квартирой» для группы был ныне закрытый отель на приморском курорте Грейт-Ярмут, которым владел Русев.

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