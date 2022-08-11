Британцы удвоят поставки РСЗО Украине, а датчане обеспечат инструкторами

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Новости Украины

В Великобритании решили удвоить количество посылаемых для Украины реактивных систем залпового огня M270. Лондон готов передать еще три РСЗО, а также боеприпасы к ним.

Об этом сообщил глава британской Минобороны Бен Уоллес в комментарии BBC.

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Как известно, Британия уже предоставила три пусковые установки, они используют такие же ракеты с дальностью до 80 километров, что и американские системы HIMARS.

Уоллес подтвердил, что Великобритания отправит Украине еще три таких установки, а также значительное количество ракет для них.

Он отметил, что Великобритания очень довольна тем, как Украина использует ракетные установки, которые уже предоставил Запад.

По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы.

Также Уоллес добавил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

«Наша непрерывная поддержка направляет очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина», – сказал британский министр.

По словам Уоллеса, РСЗО M270 уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

Тем временем военные инструкторы из Дании будут обучать украинских военных в рамках программы под руководством Великобритании.

«Дания присоединяется к учениям: еще 130 инструкторов будут обучать украинских военнослужащих в рамках программы под руководством Великобритании. Благодаря Министерству обороны Дании и моему коллеге министру обороны Дании Мортену Бедскову. Шаг за шагом – к победе!» – написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

К 225 канадским военнослужащим направлено в Великобританию для обучения украинских военных в рамках возобновленной операции UNIFIER.

Военные инструкторы из Финляндии также будут обучать бойцов ВСУ в Великобритании.

Ранее своих военных инструкторов для подготовки ВСУ направили Швеция, Канада и Нидерланды.