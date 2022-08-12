Британцы уже подготовили на своих полигонах 2,4 тысячи украинских военных. На очереди еще 5 тысяч

12.08.2022  08:45 (Мск), Лондон
Никита Еременко.  
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Уже 2 тысячи 400 украинских военных прошли обучение на полигонах Великобритании в рамках запущенной уходящим британским премьером Борисом Джонсоном программы по подготовке украинских военных.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

Уже 2 тысячи 400 украинских военных прошли обучение на полигонах Великобритании в рамках запущенной...

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По словам чиновника, в скором времени планируется отправить в Британию еще 5000 военных.

«Согласно достигнутым договоренностям между Великобританией и Украиной продолжается подготовка наших военнослужащих на полигонах туманного Альбиона. На сегодняшний день уже подготовлено 2400 военнослужащих первой очереди, продолжается подготовка еще 2400 военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5000 военнослужащих», – сказал Громов.

Он добавил, что первые украинские военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение, успешно выполняют боевые задания в составе бригад ВСУ.

Напомним, правительство Великобритании оказывает Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это включает в себя обязательство возглавить инновационную программу, целью которой является обучение до 10 000 новобранцев из Украины в Великобритании.

Учения проходят на военных полигонах в Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах. Учения проведут подразделения 11-й бригады содействия силам безопасности.

Программа направлена ​​на предоставление новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки эффективного ведения боевых действий на передовой. Основываясь на подготовке военнослужащих Великобритании, курс охватывает обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

6 июля в Британию прибыла первая группа украинских военных для прохождения подготовки у британских инструкторов.

То, что ВСУ заметно повышают свой уровень подготовки и оснащения не осталось незамеченным и в России. Так, на днях многие военкоры опубликовали текст российского добровольца, ведущего свой телеграм-канал:

«Читаю белиберду про отсталую ВСУ, в которой всё плохо, у которой ничего нет и всё пропало. Мол, есть заряженные части с западными РСЗО и артой, на которую работает западная разведка – а есть злыдни бещасные которых большинство, без броников и связи, которые вот уже без пяти минут сдадутся. Я пока не видел украинских вояк с Мосинками и в железных касках. Бронежилетами мы доукомплектовывались в том числе в казарме задрипаного противотанкового артиллерийского дивизиона хохлов с западенщины, у которых на вооружении были не Джавелины а обычные Рапиры. Хавали они классные сухпаи, форма у них украинская по стандартам НАТО все слои, все комплекты – а не стеклянный пиксель. Ср**ный ротный любой украинской ВЧ может вызвать по необходимости ударный беспилотник. Давайте уйдем от шапкозакидательства и хихиканья над противником – чтобы его уничтожать и побеждать, нельзя его недооценивать, нужно чётко понимать с кем и с чем мы воюем», – пишет российский доброволец.

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