Британцы вознамерились вытащить Лукашенко из «липких объятий Путина»

24.05.2019, Москва, Елена Острякова

Амбиции белорусского президент Александра Лукашенко можно использовать против России и лично Владимир Путина.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет британская The Times в статье «Последний диктатор Европы может стать нашим союзником в борьбе против Путина» (перевод ИноСМИ).

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Автор излагает популярную в последнее время на Западе версию о том, что Владимир Путин после истечения своей президентской каденции в 2024 году станет правителем некоего нового государства, которое объединит Россию и Белоруссию.

Далее следует не вполне понятный тезис о том, что президентство неопытного Зеленского спровоцирует Россию начать военные действия на Донбассе. А это в свою очередь заставит Лукашенко бежать «от липких объятий Путина» и экономической интеграцией с РФ на Запад.

«Честно говоря, нет никакого смысла в том, чтобы срочно приглашать Белоруссию Лукашенко в Евросоюз или в НАТО. Но если Москва продолжит загонять его в угол, он, возможно, в ближайшее время попросит кредит у Международного валютного фонда (МВФ). Условием этого может стать проведении глубоких экономических реформ.

Возможно, он будет добиваться также финансовой поддержки со стороны Европы. Условием подобной помощи могут стать транспарентные выборы, уступки гражданскому обществу, а также мораторий на применение смертной казни. Постепенно мы можем помочь автократии задышать более свободно — и показать Путину, что он не может относиться к бывшим советским республикам как к своей личной игровой площадке», – рассуждает автор на страницах The Times.