Британцы вспоминают времена СССР и опасаются «хоккейной дипломатии» Путина

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Британская The Guardian увидела в предложении Дональда Трампа о проведении в США и в России совместных хоккейных игр «еще одну уступку Путину со стороны Трампа». Газета считает, что «Хоккейная дипломатия» Путина демонстрирует долговременные следы «мягкой силы» спорта

«На фоне несколько туманных подробностей, появившихся после разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, одна сделка, по крайней мере, была ясна — США и Россия возобновят игру в хоккей. Хотя на первый взгляд идея организованных в США и России игр выглядит вполне безобидной, она стала еще одной уступкой Путину со стороны Трампа. В отличие от предыдущих подарков президента США — упреждающего разрешения России сохранить захваченную территорию, отказа дать какие-либо гарантии безопасности Украине и решительного намека на скорое снятие санкций США — это была мягкая сила, перевязанная парой шнурков от коньков», – говорится в публикации.

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«Путин любит хоккей. Он сам в него играет. Россия является мировым лидером в этом виде спорта. Но лучшие российские игроки в конце концов покидают Россию, чтобы играть в Национальной хоккейной лиге. Деньги там лучше, а слава больше», – добавляет издание.

Поэтому, делают широкий обобщающий политический вывод авторы, когда Россию исключили из международных хоккейных соревнований после начала конфликта на Украине, это задело Путина еще больше — «как последнее оскорбление со стороны Запада, который никогда не будет его по-настоящему уважать».

Попутно вспоминается роль хоккея в геополитических играх времен Холодной войны:

«Российский хоккей всегда был геополитическим. Игроки были солдатами Красной армии. Их тренером был полковник. 11 месяцев в году они жили в казармах. Когда они впервые начали играть — и побеждать — североамериканские команды, матчи стали столкновением идеологий. Коммунисты, которых с детства учили играть вместе в коллективе на льду, против индивидуалистов — американских и канадских профессионалов, пытавшихся забивать голы самостоятельно (а когда это не получалось, пытавшихся бить русских по голове). В 1960-70-е годы Советский Союз выиграл пять из шести олимпийских золотых медалей».

«Возвращение на лед мирового катка стало бы огромным триумфом для путинской России. Еще лучше, что это произойдет как раз в тот момент, когда Александр Овечкин, лучший российский игрок всех времен и народов и буквально основатель путинского фан-клуба, собирается побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ — и сделать это, играя за Washington Capitals, не меньше», – считают в The Guardian.