Британцы заметили возле Северодонецка русских «Терминаторов»

26.05.2022  08:32 (Мск), Лондон
Никита Еременко.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Спецоперация, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Россия перебросила на Северодонецкое направление группу боевых машин «Терминатор», которые используют для поддержки танков. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

«Северодонецкое направление остается одним из непосредственных тактических приоритетов России. Однако, имея на вооружении максимум десять «Терминаторов», они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.


По мнению британской разведки, присутствие «Терминаторов» свидетельствует о том, что к этой атаке якобы причастен Центральный военный округ России, поскольку только он использует эти машины. Ранее, по британским данным, именно эта военная группировка пыталась прорваться в Киев с восточного направления.

Как сообщают украинские СМИ, в ближайшие недели Россия будет больше полагаться на артиллерию, пытаясь набрать обороты в наступлении на Донбассе.

Напомним, вчера глава Чечни Рамзан Кадыров обявил о том, что российские войска «зашли в Лисичанск» и  «почти зашли» в Северодонецк, а командование Народной милиции ЛНР отчиталось о полном окружении северодонецкой группировки ВСУ. Украинская сторона в лице главы военно-гражданской администрации Луганщины Сергея Гайдая опровергла эти сообщения, заявив о том, что дороги, соединяющие город с «большой землей» по-прежнему функционируют, хотя и обстреливаются силами противника.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть