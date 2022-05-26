Британцы заметили возле Северодонецка русских «Терминаторов»
Россия перебросила на Северодонецкое направление группу боевых машин «Терминатор», которые используют для поддержки танков. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
«Северодонецкое направление остается одним из непосредственных тактических приоритетов России. Однако, имея на вооружении максимум десять «Терминаторов», они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию», – говорится в сообщении.
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По мнению британской разведки, присутствие «Терминаторов» свидетельствует о том, что к этой атаке якобы причастен Центральный военный округ России, поскольку только он использует эти машины. Ранее, по британским данным, именно эта военная группировка пыталась прорваться в Киев с восточного направления.
Как сообщают украинские СМИ, в ближайшие недели Россия будет больше полагаться на артиллерию, пытаясь набрать обороты в наступлении на Донбассе.
Напомним, вчера глава Чечни Рамзан Кадыров обявил о том, что российские войска «зашли в Лисичанск» и «почти зашли» в Северодонецк, а командование Народной милиции ЛНР отчиталось о полном окружении северодонецкой группировки ВСУ. Украинская сторона в лице главы военно-гражданской администрации Луганщины Сергея Гайдая опровергла эти сообщения, заявив о том, что дороги, соединяющие город с «большой землей» по-прежнему функционируют, хотя и обстреливаются силами противника.
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