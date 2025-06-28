Британец выболтал сценарии антироссийских провокаций в Прибалтике

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НАТО готовится к тому, что Россия атакует Прибалтику большими силами, чем Украину.

Об этом британский журналист и военный консультант Райан Эванс заявил в интервью Центрe стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы часто готовимся к тому, что Россия будет действовать так же, как в Украине – с танками и бронетехникой. Надеюсь, что нет. Они вероятно извлекли уроки из своего неудачного вторжения и пошлют больше войск. Но мы готовимся к этому», – сказал Эванс.

Он считает, что нужно предусматривать и «более сложные сценарии».