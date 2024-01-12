Британии нужен контроль над Крымом, потому она дает ракеты и поощряет удары – Бортник

Анатолий Лапин.  
12.01.2024 10:19
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Великобритания пытается усилить свое влияние в мире, в частности на юге Европы и Кавказе, а для этого ей нужен контроль над Крымом.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания пытается усилить свое влияние в мире, в частности на юге Европы и Кавказе,...

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«Мы понимаем британское отношение к Крыму. Лондон ведет новое противостояние за Крым, который является стратегической точкой влияния на Кавказ, юго-восточную Европу, на многие другие регионы. Стратегическое место, поэтому, с учетом того, что Лондон сегодня – дежурный в какой-то мере, эти тезисы для них, чтобы Британия оказывала больше помощи Украине.

Во-вторых, задача Запада сегодня – максимально перевести Украину на самообеспечение. Это делается набором действий. С одной стороны – сокращение социальных издержек, повышение налогового давления, с другой стороны – это увеличение возможностей украинского экспорта – зерна, руды, что мы еще можем экспортировать», – сказал эксперт.

«А для того, чтобы украинские порты Северного Причерноморья – Одессы и Николаева заработали нормально, необходимо подавить российские военные возможности в Крыму, уничтожить там ПВО, работать по зонам, где размещаются ракетные установки России и все остальное.

Поэтому это еще одна военно-экономическая цель – максимально разрушить в Крыму военную инфраструктуру, чтобы могли заработать украинские порты. При этом, конечно, ни о какой в ближайшее время десантной операции или освобождении Крыма речь не может идти. Для этого нужно преимущество в авиации и флот, для таких десантных операций, чего в Украине нет», – заявил Бортник.

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