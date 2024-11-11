Британия боится столкнуться с Россией на суше

Армия Великобритании сократилась более, чем на 30% с 80-х годов прошлого века. Ее реальная численность сегодня – менее 70 тысяч человек. Многие бригады существуют только на бумаге. Это связано с экономией бюджета. Однако конфликт на Украине показывает, что «позиционная война вернулась».

Об этом директор по военным наукам британского Королевского института объединенных вооруженных сил Мэтью Сэвилл заявил подкасту «Расшифровка геополитики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из уроков Украины заключается в том, что численность все еще имеет значение… Есть опасность, что мы получим армию, которая будет невероятно опасна, если у нее будет инициатива, но если ее не будет, армия окажется хрупкой и не сможет выдерживать потери. Все начнет разваливаться, если армия понесет потери, если ее действия будут заблокированы или им помешают. Это вызов, с которым армии придется столкнуться. Мы называем это – создать дешевую, но эффективную армию», – сказал Сэвилл.

По его мнению, это дискредитирует Великобританию, поскольку она, имея третий бюджет в НАТО, не может выполнить взятые за себя обязательства. Эксперт предлагает компенсировать отставание за счет флота, в том числе, подводного и авиации.

«В случае войны с Россией важная задача противолодочной обороны – защита интернет кабелей, защита северного фланга, которая будет включать морское сражение как над водой, так и под водой. Поэтому Великобритания не взяла на себя обязательства по наземным операциям, но часто заявляла НАТО, что будет играть важную роль в морском сражении. Вот почему королевский флот специализируется на противолодочной обороне. У нас долгое время не было этой возможности, но теперь она возвращается. Мы специализируемся на морских патрульных самолетах, которые будут патрулировать Северную Атлантику на крайнем севере», – сказал Сэвилл.