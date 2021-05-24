Британия бросает военный вызов России

24.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Лондон объявил Российскую Федерацию главной для Соединенного королевства угрозой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

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По его словам, которые приводит газета «Телеграф», Россия является ««угрозой номер один». «Нас регулярно посещают любопытные российские корабли», — пожаловался министр.



Он также рассказал, что в прошлом году в Ирландское море зашли корбали ВМСФ России, которых здесь не было «очень давно».

В свою очередь газета «Коммерсант» напоминает, что обнародованная в марте стратегия модернизации вооруженных сил страны также провозглашает Россию главной угрозой и называет одним из приоритетов наращивание британского военного присутствия в Черном и Балтийском морях.

«Играя на встречных курсах, британская сторона активно ведет войну нервов у российских морских границ. Последним примером стал заход 16 мая в Черное море патрульного корабля ВМС Великобритании Trent, который направился в Одессу», – отмечается в статье.

А накануне начальник Генштаба вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит выступил с воинственным заявлением, сказав, что Лондон намерен защищать свои «стратегические интересы по всему миру, а не только в Евро-Атлантическом регионе».

«Мы, европейцы, не должны воспринимать основанный на правилах порядок как само собой разумеющееся. Этот порядок не может существовать сам по себе. Он поддерживается за счет жесткой силы, преимущественно американской, но не только», – добавил британский военачальник.

Иллюстрацией этих слов стал начавшийся в прошлую субботу 28-недельный поход международной авианосной ударной группы во главе с флагманом британского флота авианосцем Queen Elizabeth, покинувшим военно-морскую базу Портсмута с 18 самолетами и 14 вертолетами на борту. Авианосец сопровождают девять кораблей, включая атомную субмарину типа Astute с ракетами Tomahawk, эсминец флота США Sullivans, фрегат ПВО ВМФ Нидерландов Evertsen и еще шесть британских военных кораблей. Ряд кораблей группы зайдут в Черное море.