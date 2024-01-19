Британия готовит украинскую пехоту для африканских войн – Арестович

Идея разместить электронную базу данных украинских военных и призывников на сервере НАТО – это огромный подарок западным спецслужбам, в частности Великобритании.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской журналистки Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, таким образом НАТО получает доступ к большому количеству персональных данных и сможет привлекать для своих военных целей закаленную в боях украинскую пехоту.

«Единая система призывников у нас в стране, наконец-то, замыкается. То есть каждый будет иметь свое досье электронное, каждый военнослужащий или потенциальный военнослужащий. И вот, решили, что в Украине эти данные хранить плохо, что их надо хранить в странах НАТО – там понадежнее. Но среди распродажи суверенитета украинского, которая длится все 32 года, это новая вершина взята.

Когда-то мы разбазарили ракеты и самолеты, потом разбазарили наземную группировку, теперь мы разбазариваем уже людской потенциал – больше нечего разбазаривать, и личные данные военнослужащих. Между прочим, они охраняются украинским законом, европейскими законами… но никого не смущает – данные наших военнослужащих передаются в страны НАТО.

Но я могу сказать, как человек, читавший книжки по разведке, что за такую информацию «Крест Виктории» [высшая военная награда Великобритании] можно получить аж бегом, сразу и не один – можно всем отделом, а можно и всем управлением. Мы передаем это вот так просто, добровольно при том, что дружественных разведок не бывает. Даже у военных союзников не бывает дружественных разведок, – сказал экс-советник ОП.