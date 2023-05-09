Британия готовит к отправке на Украину дальнобойные ракеты

Анатолий Лапин.  
09.05.2023 12:59
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина может получить британские ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Об этом пишет «Вашингтон пост» со ссылкой на неназванного британского чиновника Минобороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может получить британские ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Об этом пишет «Вашингтон...

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По данным издания, военное ведомство Великобритании разместило соответствующий запрос в материалах закупок для Международного фонда поддержки Украины. При этом газета подчеркивает, что окончательно решение еще не приняли.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, Украина получит дальнобойные ракеты от тех или иных союзников. У нее уже сегодня есть чем бить на такие расстояния, главный вопрос в том, сколько ракет получат ВСУ.

«Если говорить о дальности применения вооружений, то у Украины они уже есть, и применяются. Это и «Гром», и беспилотники, начиная от того же «Стрижа», долетавшего до левого берега Волги, до Энгельса, и заканчивая другими аппаратами, которые несут угрозу. Я думаю, что сомневаться в том, что англичане и другие партнеры, союзники и хозяева Киева будут давать новые средства поражения, смысла нет.

По его словам, речь должна идти о двух моментах.

«Первый – в любом случае, количество играет роль, усугубляющую ситуацию, а, во-вторых, различные типы боевых средств представляют угрозу и ставят новые задачи в связи с тем, что должна применяться разная тактика, чтобы с разными целями бороться. Поэтому, однозначно, это негативны, дестабилизирующий и угрожающий фактор», – заявил Горбачев.

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