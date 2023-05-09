Британия готовит к отправке на Украину дальнобойные ракеты

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Украина может получить британские ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Об этом пишет «Вашингтон пост» со ссылкой на неназванного британского чиновника Минобороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, военное ведомство Великобритании разместило соответствующий запрос в материалах закупок для Международного фонда поддержки Украины. При этом газета подчеркивает, что окончательно решение еще не приняли.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, Украина получит дальнобойные ракеты от тех или иных союзников. У нее уже сегодня есть чем бить на такие расстояния, главный вопрос в том, сколько ракет получат ВСУ.

«Если говорить о дальности применения вооружений, то у Украины они уже есть, и применяются. Это и «Гром», и беспилотники, начиная от того же «Стрижа», долетавшего до левого берега Волги, до Энгельса, и заканчивая другими аппаратами, которые несут угрозу. Я думаю, что сомневаться в том, что англичане и другие партнеры, союзники и хозяева Киева будут давать новые средства поражения, смысла нет.

По его словам, речь должна идти о двух моментах.

«Первый – в любом случае, количество играет роль, усугубляющую ситуацию, а, во-вторых, различные типы боевых средств представляют угрозу и ставят новые задачи в связи с тем, что должна применяться разная тактика, чтобы с разными целями бороться. Поэтому, однозначно, это негативны, дестабилизирующий и угрожающий фактор», – заявил Горбачев.