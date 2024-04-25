Британия готовит украинский десант на Крым – полковник Свитан

Анатолий Лапин.  
25.04.2024 11:57
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина при помощи Британии готовится к высадке десанта в Крыму и форсированию Днепра, о чем говорит новый пакет помощи, который Лондон выделяет Киеву, и в котором анонсирована передача быстроходных катеров.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина при помощи Британии готовится к высадке десанта в Крыму и форсированию Днепра, о...

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«В этом пакете красной линией идет морская компонента, начиная от катеров – десятки катеров для выполнения задач рейдового уровня. Причем, и речного, и морского в том числе. То есть катера, которые нам будут передаваться, они могут двигаться и по морю в том числе. По крайней мере, от Скадовска до Крыма там 50 километров они пройдут без проблем. ГУР у нас в Крыму еще в прошлом году был, выполнял свои боевые задачи», – сказал полковник.

«То есть это уже натоптанная дорожка по морю. Поэтому эта морская компонента, большая часть этого пакета, говорит о том, что Британия, морская держава, готовит нас в том числе к морским операциям. Это, начиная от форсирования Днепра, заканчивая крымским десантом. Это не будет завтра, не будет послезавтра, но, по крайней мере, направление на этот год понятно», – заявил Свитан.

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